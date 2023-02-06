Сирия обратилась за международной помощью в ликвидации последствий мощного землетрясения

МИД Сирии в понедельник обратился к международному сообществу за помощью в устранении последствий разрушительного землетрясения на севере страны, сообщает "Аль-Арабийя".

"Сирия обращается к членам ООН, Международному комитету Красного креста и другим гуманитарным сообществам за поддержкой усилий по устранению разрушительных последствий землетрясения", - приводит телеканал выдержки из заявления ведомства.

Со своей стороны, глава сирийского МИД Фейсал Мекдад после встречи с представителями ООН и гуманитарных групп заявил, что Дамаск "готов предоставить международным организациям все необходимые объекты, чтобы они могли направить сирийцам гуманитарную помощь.

"Аль-Арабийя" отмечает, что в результате землетрясения на территории Сирии погибли не менее 850 человек, более 2,3 тыс. пострадали.

Разрушительное землетрясение на севере Сирии и юге Турции произошло в ночь на понедельник. По данным "Анадолу", в Турции количество жертв составляет 1498 человек, еще более 8,3 тыс. человек пострадали.