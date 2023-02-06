Темпы восстановления экономики Китая могут оказаться выше ожиданий, что приведет к росту спроса на нефть и СПГ - глава МЭА

Восстановление экономики Китая может идти более активными темпами, чем ожидалось; это приведет к мировому росту спроса на нефть и СПГ, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, слова которого приводит агентство Bloomberg.
По его словам, уже есть первые признаки того, что экономический рост в Китае будет происходить быстрее, чем прогнозировалось. Бироль считает, что КНР обеспечит половину от прогнозируемого роста мирового спроса на нефть в текущем году, который агентство по последним данным оценивает в 1,87 млн б/с.
"Этот показатель может быть еще выше, если китайская экономика будет развиваться активнее, чем мы предполагаем. (. . .) Мировой спрос на нефть и СПГ будет расти", - сообщил Бироль в Бангалоре, где в понедельник начался форум India Energy Week.
Он отметил, что потребление авиакеросина в Китае уже оценивается довольно высоко, и в случае сохранения темпов роста это повлияет на мировое потребление нефти.
Бироль также подчеркнул, что рост экономики Китая повлияет и на глобальный рынок СПГ, поскольку объемы, поступающего на него в настоящее время, являются одними из самых низких в истории.
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