Китайские ритейлеры снизили цены на смартфоны Apple

Ведущие китайские ритейлеры снизили цены на премиальные модели iPhone 14 на фоне слабого спроса на смартфоны во второй по величине экономике мира, пишет CNBC.

Онлайн-ритейлер JD.com, официальный дистрибьютор Apple Inc. в Китае, ввел скидку в 800 юаней на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Теперь iPhone 14 Pro стоит 7,199 тыс. юаней ($1,062 тыс.), а версия с увеличенным экраном - 8,199 тыс. юаней.

Аналогичные цены установил Suning, другой крупный ритейлер.

Тем временем на официальном китайском сайте Apple цены остаются неизменными: iPhone 14 Pro можно купить по цене от 7,999 тыс. юаней, Pro Max - от 8,999 тыс. юаней.

Apple жестко контролирует расценки на свои устройства в Китае и редко позволяет третьим сторонам предлагать на них скидки, отмечает CNBC. В последний раз ритейлеры снижали цены на продукцию Apple в июне 2020 года.

Продажи смартфонов в Китае упали на 13,2% в 2022 году и составили 285,8 млн, опустившись ниже 300 млн впервые за 10 лет, свидетельствуют данные исследовательской компании IDC. Продажи iPhone сократились на 4%.