Украина выставила на продажу Белгород-Днестровский порт на Дунае, стартовая цена - $5 млн

Фонд госимущества (ФГИ) Украины назначил на 3 марта аукцион по продаже Белгород-Днестровского морского порта со стартовой ценой 187,57 млн гривен ($5,1 млн по текущему курсу).

"Фонд госимущества выставил на приватизацию Белгород-Днестровский морской порт. В последние годы порт убыточный. В то же время с 2022 года играет важную роль (...) как логистический центр для портов на Дунае", - сообщил глава ФГИ Рустем Умеров в Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации).

Он отметил, что порт имеет большой потенциал для развития украинского экспорта и нуждается в инвестициях в развитие.

По данным ФГИ, в 2019-2021 годах чистый убыток порта составлял примерно 23,5-28,5 млн грн. ежегодно, в январе-сентябре 2022 года - 2,9 млн грн.

Как сообщалось, весной 2022 года Белгород-Днестровский порт приостанавливал работу, но с апреля возобновил ее в новом качестве - как транспортно-логистический центр (ТЛЦ) для всех ближайших украинских портов: Измаильского, Ренийского и Усть-Дунайского. На территории ТЛЦ расположены открытые грузовые склады площадью 180 тыс. кв. м и крытые грузовые склады площадью 12,5 тыс. кв. м, в том числе рамповые под железнодорожные вагоны и зерновые склады. ТЛЦ является таможенной территорией с полным комплексом услуг по обработке грузов.

Белгород-Днестровский порт также имеет разветвленную систему железнодорожных путей с возможностью размещения 60 вагонов в режиме ожидания и закрытую TIR-парковку на 200 автомобилей.

С мая 2022 года предприятие начало отгрузку зерновых, перевалку железорудных окатышей и перегрузку металлопродукции. За шесть месяцев работы после возобновления деятельности обработка грузов в порту выросла в 100 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Порт принял более 10 тыс. грузовых автомобилей и отгрузил по железной дороге 4 тыс. вагонов, чем существенно облегчил нагрузку на дорожную инфраструктуру к портам "Измаил" и "Рени". Вся продукция была отправлена на экспорт.

ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт" специализируется на перегрузке лесных грузов, минеральных удобрений, железорудных окатышей, металлопродукции и зерновых грузов.