Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

03.02 $/bbl +/- WTI 73.39 -2.49 Brent 79.94 -2.23

Здравоохранение 06.02.2023 21:55

МЧС Азербайджана отправит в Турцию медоборудование и палатки для пострадавших в результате землетрясения

МЧС Азербайджана отправит в Турцию два самолета с помощью для ликвидации последствий сильного землетрясения.

"В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева следующие два самолета в составе помощи МЧС будут отправлены в братскую страну для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции в понедельник утром", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. говорится в сообщении.

По данным ведомства, одним из самолетов будет отправлен передвижной полевой госпиталь МЧС, оснащенный всеми видами медицинского оборудования и расходных материалов.

"Госпиталь состоит из четырех функциональных блоков - приемно-сортировочного, лабораторного, хирургического и интенсивной терапии, трех вспомогательных контейнеров и трех модулей, наполняемых воздухом. Госпиталь обеспечен соответствующими условиями для обследования, операции и лечения наиболее тяжелораненых и больных. В мобильном полевом госпитале будет нести службу профессиональный медицинский персонал МЧС. Госпиталь оснащен всеми необходимыми лекарствами и препаратами", -говорится в информации.

Вторым самолетом будут отправлены палатки, постельные принадлежности, обогреватели и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от разрушений.

Как сообщалось, в ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По обновленным данным турецкого Минздрава, в результате землетрясения на юге Турции количество жертв увеличилось до 1651 человека. Еще более 11,119 тыс. человек пострадали.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, помощь, необходимую для устранения последствий разрушительного землетрясения, уже предложили около 45 стран.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОМОЩЬ


Похожие новости


Азербайджан отправит в Турцию спасательный отряд численностью около 400 человек для ликвидации последствий землетрясения МИД Азербайджана выразил соболезнование Турции Гасанов прибыл с визитом в Турцию Турция окажет всяческую поддержку для поставок дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу - глава МИД Азербайджан в ноябре обогнал Россию по объемам поставок газа в Турцию Состоятся совместные учения азербайджанских и турецких военнослужащих

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az