МЧС Азербайджана отправит в Турцию медоборудование и палатки для пострадавших в результате землетрясения

МЧС Азербайджана отправит в Турцию два самолета с помощью для ликвидации последствий сильного землетрясения.

"В соответствии с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева следующие два самолета в составе помощи МЧС будут отправлены в братскую страну для ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции в понедельник утром", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. говорится в сообщении.

По данным ведомства, одним из самолетов будет отправлен передвижной полевой госпиталь МЧС, оснащенный всеми видами медицинского оборудования и расходных материалов.

"Госпиталь состоит из четырех функциональных блоков - приемно-сортировочного, лабораторного, хирургического и интенсивной терапии, трех вспомогательных контейнеров и трех модулей, наполняемых воздухом. Госпиталь обеспечен соответствующими условиями для обследования, операции и лечения наиболее тяжелораненых и больных. В мобильном полевом госпитале будет нести службу профессиональный медицинский персонал МЧС. Госпиталь оснащен всеми необходимыми лекарствами и препаратами", -говорится в информации.

Вторым самолетом будут отправлены палатки, постельные принадлежности, обогреватели и другое оборудование для размещения людей, пострадавших от разрушений.

Как сообщалось, в ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По обновленным данным турецкого Минздрава, в результате землетрясения на юге Турции количество жертв увеличилось до 1651 человека. Еще более 11,119 тыс. человек пострадали.

По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, помощь, необходимую для устранения последствий разрушительного землетрясения, уже предложили около 45 стран.

Н.Аббасова