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Происшествия 06.02.2023 21:59

Число жертв землетрясения в Турции превысило 1,6 тыс.

Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 1651 человек, сообщил глава министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, еще 11 119 человек получили ранения, сообщает "Anadolu".

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Согласно ведомству, в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2 834 постройки.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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