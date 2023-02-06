Эрдоган объявил национальный траур по жертвам разрушительного землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране недельный траур по погибшим в результате мощного землетрясения.

"Из-за землетрясения, произошедшего в нашей стране 6 февраля 2023 года, объявлен национальный траур на семь дней", - приводят турецкие СМИ выдержки из заявления Эрдогана.

"Наш флаг приспустят во всех национальных и зарубежных представительствах до захода солнца в воскресенье, 12 февраля 2023 года", - добавил он.

"Анадолу" сообщает, что в результате землетрясения в Турции погибли более 1,6 тыс. человек, более 11 тыс. пострадали.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Телеканал "Аль-Арабийя" отмечал, что на территории Сирии погибли не менее 850 человек, более 2,3 тыс. пострадали.