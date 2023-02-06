Число погибших в Турции в результате сильнейшего землетрясения увеличилось до 1762

В результате землетрясения в Турции погибли 1762 человека, 12 тыс. 68 человек - пострадали. По официальным данным турецкого правительства, в результате землетрясения полностью разрушены 5606 строений. Р.Ахмедов

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