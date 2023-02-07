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Дальнее зарубежье 07.02.2023 09:42

США направляют в пострадавшую от землетрясения Турцию 140 спасателей

Две поисково-спасательные группы из США будут направлены в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения, сообщил телеканал CNN.

"Речь о двух командах из США. Одна из округа Фэрфакс, другая из Лос-Анджелеса - так называемые тяжелые подразделения, в каждом из которых, по-моему, по 70 человек - персонал с собаками-поисковиками, а также парамедики", - цитирует телеканал посла США в Турции Джеффа Флейка.

"Это именно то, что, как нам сказали, нужно", - добавил он, напомнив, что Турции необходима помощь в разборе завалов от рухнувших зданий.

Ранее Белый дом сообщил, что Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о готовности США предоставить любую необходимую помощь.

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним афтершоки привели к жертвам и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

На территории Турции и северо-западе Сирии, по последним данным, погибло более 3,7 тыс. человек.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОМОЩЬ


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