Спасатели МЧС РФ в Турции разделятся на несколько групп и приступят к работе в эпицентре землетрясения

Российские спасатели будут разделены на несколько группировок в зоне эпицентра землетрясения в Турции, сообщил советник главы МЧС Данила Мартынов.
"Наша команда МЧС прибыла в Турцию. Сейчас заканчивается разгрузка, и мы уже готовы через несколько минут выдвигаться в эпицентр ЧС. (...) Мы будем делиться на несколько группировок и способны работать в круглосуточном режиме, то есть будем работать и днем, и ночью", - сказал он журналистам во вторник.
Ранее сообщалось, что три самолета чрезвычайного ведомства прибыли в город Адана (Турция).
Утром в понедельник глава МЧС РФ Александр Куренков поручил отправить 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".
В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
Сообщалось, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли около 2 тыс. человек.
Алиев принял верительные грамоты новых послов Конго, Намибии, Лаоса и Вьетнама
Представили Азербайджана и США при НАТО обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, ситуацию вокруг Лачинской дороги
Азербайджан развернет полевой госпиталь в Турции для помощи пострадавшим от землетрясения
Carlsberg к середине 2023г надеется заключить соглашение о продаже бизнеса в РФ
Азерэнержи отбирает подрядчика для выполнения работ в Шамахинском районе
АвтоВАЗ в 2023г хочет выпустить до 10 тыс. автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге
Эрдоган объявил национальный траур по жертвам разрушительного землетрясения
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1,6 тыс.
МЧС Азербайджана отправит в Турцию медоборудование и палатки для пострадавших в результате землетрясения
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают