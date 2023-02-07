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Регион 07.02.2023 09:54

Спасатели МЧС РФ в Турции разделятся на несколько групп и приступят к работе в эпицентре землетрясения

Российские спасатели будут разделены на несколько группировок в зоне эпицентра землетрясения в Турции, сообщил советник главы МЧС Данила Мартынов.

"Наша команда МЧС прибыла в Турцию. Сейчас заканчивается разгрузка, и мы уже готовы через несколько минут выдвигаться в эпицентр ЧС. (...) Мы будем делиться на несколько группировок и способны работать в круглосуточном режиме, то есть будем работать и днем, и ночью", - сказал он журналистам во вторник.

Ранее сообщалось, что три самолета чрезвычайного ведомства прибыли в город Адана (Турция).

Утром в понедельник глава МЧС РФ Александр Куренков поручил отправить 100 специалистов аэромобильного отряда МЧС России "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер".

В ночь на понедельник мощное землетрясение на юге Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

Сообщалось, что в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли около 2 тыс. человек.

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Тэги: РОССИЯ, МЧС, ТУРЦИЯ, ЭПИЦЕНТР


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