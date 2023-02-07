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Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 74.11 +0.72 Brent 80.99 +1.05

ТЭК 07.02.2023 09:35

Нефть дорожает после подъема цен Саудовской Аравией, Brent - $81,74 за баррель

Нефть дорожает во вторник вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей.

Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.

Цена этого сорта выросла впервые с сентября.

Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Это должно обеспечить существенную поддержку нефтяному рынку, учитывая усиливающиеся опасения инвесторов в отношении объема резервных добывающих мощностей в мире", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $81,74 баррель, что на $0,75 (0,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,05 (1,3%), до $80,99 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,74 (1%), до $74,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,72 (1%), до $74,11 за баррель.

Ранее главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри заявил, что резервные добывающие мощности в нефтяном секторе, по его оценкам, заканчиваются, и это может стать серьезной проблемой для рынка в 2024 году.

Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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