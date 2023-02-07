Нефть дорожает после подъема цен Саудовской Аравией, Brent - $81,74 за баррель

Нефть дорожает во вторник вслед за повышением Саудовской Аравией цен на большинство сортов этого энергоносителя для азиатских покупателей.
Накануне госкомпания Saudi Aramco сообщила, что стоимость основного поставляемого в Азию сорта Arab Light в марте увеличится на $0,2 за баррель. В результате он будет на $2 за баррель дороже, чем корзина нефти Омана и Дубая.
Цена этого сорта выросла впервые с сентября.
Повышение цен для Азии является сигналом более высокого, чем ожидалось, спроса на нефть в Китае, отмечает главный аналитик The Price Futures Group Фил Флинн. "Это должно обеспечить существенную поддержку нефтяному рынку, учитывая усиливающиеся опасения инвесторов в отношении объема резервных добывающих мощностей в мире", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:15 во вторник составляет $81,74 баррель, что на $0,75 (0,93%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,05 (1,3%), до $80,99 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,74 (1%), до $74,85 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $0,72 (1%), до $74,11 за баррель.
Ранее главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри Карри заявил, что резервные добывающие мощности в нефтяном секторе, по его оценкам, заканчиваются, и это может стать серьезной проблемой для рынка в 2024 году.
Повышению цен на нефть также способствуют опасения снижения поставок с Ближнего Востока после землетрясения в Турции. В частности, были приостановлены операции турецкого нефтяного терминала Джейхан, отмечает Bloomberg.
Алиев принял верительные грамоты новых послов Конго, Намибии, Лаоса и Вьетнама
Представили Азербайджана и США при НАТО обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, ситуацию вокруг Лачинской дороги
Азербайджан развернет полевой госпиталь в Турции для помощи пострадавшим от землетрясения
Эрдоган объявил национальный траур по жертвам разрушительного землетрясения
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1,6 тыс.
МЧС Азербайджана отправит в Турцию медоборудование и палатки для пострадавших в результате землетрясения
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Эстония и РФ понижают уровень дипотношений, послы обеих стран прекращают деятельность со вторника
Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс
Спасатели МЧС РФ в Турции разделятся на несколько групп и приступят к работе в эпицентре землетрясения
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают