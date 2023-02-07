Азербайджан развернет полевой госпиталь в Турции для помощи пострадавшим от землетрясения

Самолет с азербайджанскими медиками и мобильным полевым госпиталем во вторник утром вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку по направлению в Адану для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны, самолет доставит в Турцию мобильный полевой госпиталь и профессиональный медицинский и немедицинский персонал, состоящий из 41 человека.

«Еще один самолет, который доставит палатки, постельные принадлежности, обогреватели и другое оборудование, предназначенное для размещения пострадавших, вылетит из Баку в ближайшие часы», - подчеркнули в МЧС.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли до 3 тыс. человек.

Р.Керимов