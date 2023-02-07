Азербайджан развернет полевой госпиталь в Турции для помощи пострадавшим от землетрясения

Самолет с азербайджанскими медиками и мобильным полевым госпиталем во вторник утром вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку по направлению в Адану для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в Турции.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны, самолет доставит в Турцию мобильный полевой госпиталь и профессиональный медицинский и немедицинский персонал, состоящий из 41 человека.
«Еще один самолет, который доставит палатки, постельные принадлежности, обогреватели и другое оборудование, предназначенное для размещения пострадавших, вылетит из Баку в ближайшие часы», - подчеркнули в МЧС.
Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого погибли до 3 тыс. человек.
Р.Керимов
Carlsberg к середине 2023г надеется заключить соглашение о продаже бизнеса в РФ
Азерэнержи отбирает подрядчика для выполнения работ в Шамахинском районе
АвтоВАЗ в 2023г хочет выпустить до 10 тыс. автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге
Эрдоган объявил национальный траур по жертвам разрушительного землетрясения
Число жертв землетрясения в Турции превысило 1,6 тыс.
МЧС Азербайджана отправит в Турцию медоборудование и палатки для пострадавших в результате землетрясения
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан открывает пункт пропуска через госграницу в Зангиланском международном аэропорту
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Эстония и РФ понижают уровень дипотношений, послы обеих стран прекращают деятельность со вторника
Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс
Спасатели МЧС РФ в Турции разделятся на несколько групп и приступят к работе в эпицентре землетрясения
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают