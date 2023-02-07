Число жертв землетрясения в Турции превысило 3,3 тыс

До 3381 человек увеличилось число жертв мощного землетрясения, которое произошло в понедельник в Турции, сообщает Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD).

Ранее поступали данные о 2921 погибшем.

По последним данным AFAD, пострадали 20 426 человек.

В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

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