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Транспорт и связь 07.02.2023 11:10

АвтоВАЗ в 2023г хочет выпустить до 10 тыс. автомобилей на бывшем заводе Nissan в Петербурге

"АвтоВАЗ" (MOEX: AVAZ) в 2023 году намерен выпустить до 10 тыс. автомобилей на петербургском заводе Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус"), который японский концерн после ухода с местного рынка передал в собственность РФ, сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа" по итогам совещания регионального отделения Союза машиностроителей ("Союзмаш") России.

Объём выпуска будет зависеть от динамики спроса на российском автомобильном рынке.

В течение 2025-2027 годов выпуск автомобилей под брендом Lada в Петербурге может составить до 50-70 тыс. автомобилей в год при наличии позитивного тренда на рынке.

Кроме того, петербургское региональное отделение "Союзмаша" планирует создать реестр компаний-поставщиков автокомпонентов, работающих в городе. Служба закупок "АвтоВАЗа", в свою очередь, рассмотрит возможности "потенциальной номинации" поставщиков в свои проекты.

Всего в Петербурге и Ленинградской области работают более 30 поставщиков автокомпонентов. Отмечается, что объемы производства компаний на сегодняшний день значительно сократились, а в некоторых случаях имеет место приостановка деятельности.

"АвтоВАЗ" в конце 2022 года объявил о планах начать выпуск автомобилей под брендом Lada на экс-заводе Nissan в Петербурге. Старт производства намечен на II полугодие 2023 года.

Завод Nissan в Петербурге открылся в 2009 году. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускало модели X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Его мощность - 100 тыс. автомобилей в год.

Nissan в конце октября объявил о решении передать свои российские активы, включая завод, производственные и научно-исследовательские мощности в Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве в собственность подведомственного Минпромторгу ФГУП "НАМИ". Сделка была совершена за символическую стоимость и предполагает опцион обратного выкупа в течение 6 лет. По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения внесены в учредительные документы 23 ноября.

В связи с уходом с российского рынка японский автоконцерн единовременно списал 24,1 млрд иен (около $181 млн).

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, АВТОВАЗ, ПЛАНЫ


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