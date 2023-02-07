Представили Азербайджана и США при НАТО обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, ситуацию вокруг Лачинской дороги

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с постоянным представителем США при НАТО Джулианной Смит ситуацию на Южном Кавказе.

«Стороны провели обмен мнениями о партнерстве НАТО и Азербайджана, вкладе в международный мир и безопасность, двусторонних отношениях между США и Азербайджаном, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди (Лачинской дороги) и других региональных вопросах, представляющих взаимный интерес», - написал Гусейнзаде в твиттере.

Он также сообщил, что обсудил со Смит вооруженное нападение 27 января на посольство Азербайджана в Иране. «Мы обсудили недавний преднамеренный теракт в отношении посольства Азербайджана в Иране, совершенный 27 января. В этой связи я приветствовал безоговорочную и оперативную поддержку Азербайджана со стороны официальных лиц США», - отметил Гусейнзаде.

Р.Керимов