Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 74.11 +0.72 Brent 80.99 +1.05

Внешняя политика 07.02.2023 11:43

Представили Азербайджана и США при НАТО обсудили нормализацию отношений Баку и Еревана, ситуацию вокруг Лачинской дороги

Глава представительства Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде сообщил, что обсудил с постоянным представителем США при НАТО Джулианной Смит ситуацию на Южном Кавказе.

«Стороны провели обмен мнениями о партнерстве НАТО и Азербайджана, вкладе в международный мир и безопасность, двусторонних отношениях между США и Азербайджаном, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди (Лачинской дороги) и других региональных вопросах, представляющих взаимный интерес», - написал Гусейнзаде в твиттере.

Он также сообщил, что обсудил со Смит вооруженное нападение 27 января на посольство Азербайджана в Иране. «Мы обсудили недавний преднамеренный теракт в отношении посольства Азербайджана в Иране, совершенный 27 января. В этой связи я приветствовал безоговорочную и оперативную поддержку Азербайджана со стороны официальных лиц США», - отметил Гусейнзаде.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, НАТО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Киссинджер считает, что Украину в будущем нужно будет принять в НАТО Блинкен и Столтенберг обсудили подготовку к встрече глав МИД стран НАТО, включая поддержку Украины США видят следующим генсеком НАТО вице-премьера Канады Христю Фриланд, имеющую украинские корни Страны НАТО начинают учения по ядерному сдерживанию с использованием стратегических бомбардировщиков ВВС США Байден подпишет документы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО во вторник - Белый дом Сенат США одобрил присоединение Финляндии и Швеции к НАТО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az