Алиев принял верительные грамоты новых послов Конго, Намибии, Лаоса и Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новых послов четырех стран. Как сообщает сайт азербайджанского лидера, верительные грамоты президенту Алиеву вручили посол Конго Давид Мадука, Намибии - Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, Лаоса - Вилаван Ияпохе, Вьетнама – Данг Мин Хо. Х.Насирзаде

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