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Внешняя политика 07.02.2023 11:51

Алиев принял верительные грамоты новых послов Конго, Намибии, Лаоса и Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты новых послов четырех стран.

Как сообщает сайт азербайджанского лидера, верительные грамоты президенту Алиеву вручили посол Конго Давид Мадука, Намибии - Клеменс Хандуукеме Кашуупулва, Лаоса - Вилаван Ияпохе, Вьетнама – Данг Мин Хо.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛЫ, ГРАМОТЫ


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