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Дальнее зарубежье 07.02.2023 15:29

Объем «зеленого» кредитования в Китае в 2022г вырос на 38,5% - до 22 трлн юаней

Объем "зеленого" кредитования в КНР в юанях и иностранной валюте в 2022 году увеличился на 38,5% и составил 22,03 трлн юаней ($3,3 трлн), сообщает Народный банк Китая.

В 2021 году данный показатель вырос на 33%.

Средний прирост по всем видам кредитования в прошлом году составлял 10,4%, отмечает агентство "Синьхуа". В том числе кредиты на недвижимость увеличились на 1,5% - до 53,16 трлн юаней, потребительские кредиты (без учета ипотеки) - на 4,1%, до 17,25 трлн юаней.

"Зеленые" кредиты представляют собой форму финансирования, при которой привлеченные средства направляются на поддержку сфер, вносящих вклад в защиту и улучшение условий окружающей среды. Китай быстро продвигается в развитии своей "зеленой" финансовой системы и рынков в рамках национальных усилий по достижению углеродной нейтральности.

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Тэги: КИТАЙ, ЭКОЛОГИЯ, КРЕДИТОВАНИЕ

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