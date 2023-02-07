Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 74.11 +0.72 Brent 80.99 +1.05

Финансы 07.02.2023 15:30

Объем безнадежных кредитов ABB увеличился в 2022г в 1,5 раза

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, в 2022 году увеличил портфель стандартных кредитов на 16,4% - до 2 млрд 346 млн 391,16 тыс. манатов.

Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", согласно отчетности банка, по итогам 2022 года удельный вес стандартных кредитов вырос на 1 процентный пункт – до 66%.

В структуре стандартных кредитов 525,16 млн манатов (удельный вес - 15% всего кредитного портфеля) приходится на долю кредитов, подвергнутых дополнительным рискам.

В 2022 году объем нестандартных кредитов банка вырос на 20,8% - до 795 млн 356,47 тыс. манатов, удельный вес - на 2 п.п., до 23%.

В структуре нестандартных кредитов увеличился объем безнадежных кредитов – на 53,6% - до 126 млн 90,57 тыс. манатов. Удельный вес таких кредитов вырос на 1 п.п., до 4%.

В целом, кредитный портфель банка в 2022 году вырос на 13,9% - до 3 млрд 530 млн 582,24 тыс. манатов. При этом потребительские кредиты увеличились на 24,9% - до 972,708 млн манатов, бизнес-кредиты - на 3,2% - до 1 млрд 637 млн 937,29 тыс. манатов, кредиты на недвижимость - на 25,4% - до 919,937 млн манатов.

ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Акционерами банка являются 1763 юридических и физических лиц: 96,37% акций принадлежит государству.

Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 92,56%, Госслужбы по имущественным вопросам - 3,81%. Кроме этого, 3,06% в капитале банка принадлежит физическим лицам - миноритариям, ЗАО «Агракредит» - 0,23%, 0,34% - прочим юрлицам.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ABB, КРЕДИТЫ, СТРУКТУРА


Похожие новости


ABB за 9 мес. выдал бизнес-кредитов на 1 млрд манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az