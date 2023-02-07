Объем безнадежных кредитов ABB увеличился в 2022г в 1,5 раза

ОАО «Международный банк Азербайджана» (ABB), крупнейший банк страны, в 2022 году увеличил портфель стандартных кредитов на 16,4% - до 2 млрд 346 млн 391,16 тыс. манатов.
Как сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан", согласно отчетности банка, по итогам 2022 года удельный вес стандартных кредитов вырос на 1 процентный пункт – до 66%.
В структуре стандартных кредитов 525,16 млн манатов (удельный вес - 15% всего кредитного портфеля) приходится на долю кредитов, подвергнутых дополнительным рискам.
В 2022 году объем нестандартных кредитов банка вырос на 20,8% - до 795 млн 356,47 тыс. манатов, удельный вес - на 2 п.п., до 23%.
В структуре нестандартных кредитов увеличился объем безнадежных кредитов – на 53,6% - до 126 млн 90,57 тыс. манатов. Удельный вес таких кредитов вырос на 1 п.п., до 4%.
В целом, кредитный портфель банка в 2022 году вырос на 13,9% - до 3 млрд 530 млн 582,24 тыс. манатов. При этом потребительские кредиты увеличились на 24,9% - до 972,708 млн манатов, бизнес-кредиты - на 3,2% - до 1 млрд 637 млн 937,29 тыс. манатов, кредиты на недвижимость - на 25,4% - до 919,937 млн манатов.
ABB создан в 1992 году и является крупнейшим банком страны. Акционерами банка являются 1763 юридических и физических лиц: 96,37% акций принадлежит государству.
Доля Минфина Азербайджана в капитале банка составляет 92,56%, Госслужбы по имущественным вопросам - 3,81%. Кроме этого, 3,06% в капитале банка принадлежит физическим лицам - миноритариям, ЗАО «Агракредит» - 0,23%, 0,34% - прочим юрлицам.
Х.Насирзаде
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