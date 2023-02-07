Британскую консервативную партию возглавил экс-министр торговли Грег Хэндс

Новым председателем Консервативной партии стал бывший министр торговли Великобритании Грег Хэндс, сообщает во вторник Sky News.
Кроме того, Хэндс стал министром без портфеля в правительстве премьер-министра Риши Сунака.
Кроме того, Сунак провел некоторые перестановки в правительстве. В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шэппс был назначен министром по энергетической безопасности, а бывшая министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденох получила должность министра по бизнесу и торговле.
Хэндс занимал различные министерские посты в течение последних восьми лет, в частности в первом правительстве Дэвида Кэмерона он был заместителем министра финансов.
В конце января премьер-министр Великобритании Сунак снял с поста председателя Консервативной партии Надима Захави и вывел его из состава кабинета за нарушения министерской этики. Захави, занимая правительственный пост, допустил ряд нарушений в сфере налогообложения.
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