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Дальнее зарубежье 07.02.2023 16:37

Британскую консервативную партию возглавил экс-министр торговли Грег Хэндс

Новым председателем Консервативной партии стал бывший министр торговли Великобритании Грег Хэндс, сообщает во вторник Sky News.

Кроме того, Хэндс стал министром без портфеля в правительстве премьер-министра Риши Сунака.

Кроме того, Сунак провел некоторые перестановки в правительстве. В частности, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Грант Шэппс был назначен министром по энергетической безопасности, а бывшая министр внешней торговли Великобритании Кеми Баденох получила должность министра по бизнесу и торговле.

Хэндс занимал различные министерские посты в течение последних восьми лет, в частности в первом правительстве Дэвида Кэмерона он был заместителем министра финансов.

В конце января премьер-министр Великобритании Сунак снял с поста председателя Консервативной партии Надима Захави и вывел его из состава кабинета за нарушения министерской этики. Захави, занимая правительственный пост, допустил ряд нарушений в сфере налогообложения.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОНСЕРВАТОРЫ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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