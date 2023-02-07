Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

06.02 $/bbl +/- WTI 74.11 +0.72 Brent 80.99 +1.05

Культура 07.02.2023 15:40

В ЮНЕСКО оценивают ущерб, нанесенный землетрясением историческим памятникам и объектам в Турции и Сирии

Эксперты ЮНЕСКО приступили к оценке последствий от землетрясения для исторических и культурных памятников и объектов в Турции и Сирии, сообщает Associated Press.

В этом учреждении ООН отметили, что "особенно обеспокоены ситуацией в Алеппо".

"Серьезный ущерб нанесен цитадели. Западная башня стены старого города обвалилась", - отметили в ЮНЕСКО.

Говоря о ситуации в Турции, эксперты отметили, что опечалены сообщениями об обрушении ряда построек в крепости в Диярбакыре.

Накануне сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии сильно повреждена крепость Газиантеп, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, также пострадали многие археологические объекты на территории этих стран.

Несколько бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях крепости, расположенной в турецкой провинции Газиантеп, полностью уничтожены землетрясением, в стенах других бастионов обрадовались крупные трещины. Также частично обвалились купол и восточная стена мечети, построенной в XVII веке и расположенной рядом с крепостью.

В Сирии в землетрясении пострадала цитадель Алеппо, занесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старые укрепления цитадели возвели в X веке, и она являлась важным опорным пунктом в период Крестовых походов. В XIII веке цитадель превратилась в богатый город. Впоследствии крепость подвергалась нападениям монголов в 1259 году, а в 1400 году завоевателя Тамерлана. В 1516 году ее взяли войска Османской империи, и с тех пор военная роль цитадели уменьшалась.

Также трещины появились в стенах Национального музея Алеппо. Многие исторические здания в провинциях Алеппо и Хама оказались повреждены.

Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.

По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 5 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ЮНЕСКО, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ОЦЕНКА


Похожие новости


В ЮНЕСКО призвали Турцию к общественному диалогу о судьбе собора Святой Софии ЮНЕСКО призывает срочно созвать заседание СБ ООН по проблеме разрушения боевиками культурных объектов в Ираке Варианты песни «Ариран» с севера Корейского полуострова занесены в список культурного наследия ЮНЕСКО

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az