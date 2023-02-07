В ЮНЕСКО оценивают ущерб, нанесенный землетрясением историческим памятникам и объектам в Турции и Сирии

Эксперты ЮНЕСКО приступили к оценке последствий от землетрясения для исторических и культурных памятников и объектов в Турции и Сирии, сообщает Associated Press.
В этом учреждении ООН отметили, что "особенно обеспокоены ситуацией в Алеппо".
"Серьезный ущерб нанесен цитадели. Западная башня стены старого города обвалилась", - отметили в ЮНЕСКО.
Говоря о ситуации в Турции, эксперты отметили, что опечалены сообщениями об обрушении ряда построек в крепости в Диярбакыре.
Накануне сообщалось, что в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии сильно повреждена крепость Газиантеп, внесенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО, также пострадали многие археологические объекты на территории этих стран.
Несколько бастионов в восточной, южной и юго-восточной частях крепости, расположенной в турецкой провинции Газиантеп, полностью уничтожены землетрясением, в стенах других бастионов обрадовались крупные трещины. Также частично обвалились купол и восточная стена мечети, построенной в XVII веке и расположенной рядом с крепостью.
В Сирии в землетрясении пострадала цитадель Алеппо, занесенная в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Самые старые укрепления цитадели возвели в X веке, и она являлась важным опорным пунктом в период Крестовых походов. В XIII веке цитадель превратилась в богатый город. Впоследствии крепость подвергалась нападениям монголов в 1259 году, а в 1400 году завоевателя Тамерлана. В 1516 году ее взяли войска Османской империи, и с тех пор военная роль цитадели уменьшалась.
Также трещины появились в стенах Национального музея Алеппо. Многие исторические здания в провинциях Алеппо и Хама оказались повреждены.
Мощное землетрясение в Турции и Сирии и последовавшие афтершоки привели к обрушению многочисленных зданий в нескольких провинциях, подземные толчки ощутили жители Ливана, Иордании и Израиля.
По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 5 тыс. человек.
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