Алиев пригласил компании из Вьетнама принять участие в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты у нового посла Вьетнама в стране Данг Минь Кхоя, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.
«В ходе беседы была подчеркнута важность наращивания усилий по дальнейшему расширению торгово-экономических связей между нашими странами», - отмечается в информации.
Алиев также заявил о развивающемся сотрудничестве Азербайджана и Вьетнама как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе в рамках международных организаций, отметив, что Баку и Ханой наладили хорошее сотрудничество в сфере образования.
Глава азербайджанского государства пригласил вьетнамские компании принять участие в работах по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура.
Президент Азербайджана также коснулся вопроса реформирования Совета безопасности (СБ) ООН. На его взгляд, в этом органе на постоянной основе также должна быть представлена страна, председательствующая в Движении неприсоединения (ДН).
В свою очередь, Данг Минь Кхой отметил, что Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя ДН, сообщив, что предоставит информацию руководству своей стране о предложении Баку по реформе СБ ООН.
Р.Керимов
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