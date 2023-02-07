Алиев пригласил компании из Вьетнама принять участие в восстановлении Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял верительные грамоты у нового посла Вьетнама в стране Данг Минь Кхоя, говорится в информации, размещенной на сайте главы государства.

«В ходе беседы была подчеркнута важность наращивания усилий по дальнейшему расширению торгово-экономических связей между нашими странами», - отмечается в информации.

Алиев также заявил о развивающемся сотрудничестве Азербайджана и Вьетнама как на двустороннем уровне, так и на многосторонней основе в рамках международных организаций, отметив, что Баку и Ханой наладили хорошее сотрудничество в сфере образования.

Глава азербайджанского государства пригласил вьетнамские компании принять участие в работах по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура.

Президент Азербайджана также коснулся вопроса реформирования Совета безопасности (СБ) ООН. На его взгляд, в этом органе на постоянной основе также должна быть представлена страна, председательствующая в Движении неприсоединения (ДН).

В свою очередь, Данг Минь Кхой отметил, что Вьетнам поддерживает деятельность Азербайджана в качестве председателя ДН, сообщив, что предоставит информацию руководству своей стране о предложении Баку по реформе СБ ООН.

Р.Керимов