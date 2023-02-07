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Внешняя политика 07.02.2023 15:48

Армения получила от Азербайджана ответ на предложения по мирному договору

Ереван получил от Баку ответ на направленные в конце прошлого года предложения по мирному договору, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Мы направили свои предложения Азербайджану относительного мирного договора. Несколько дней тому назад мы получили от Азербайджана очередную реакцию и предложения", - сказал Мирзоян на совместной с главой МИД Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Берлине во вторник.

По его словам, в настоящее время армянская сторона работает над текстом.

"По сути, переговорный процесс не стоит, переговоры продолжаются, хотя и не проходят гладко. Но мы решительны в стремлении установить мир в регионе, и продолжим наши усилия в этом направлении", - сказал Мирзоян.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИР, ОТВЕТ


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