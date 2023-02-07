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Финансы 07.02.2023 17:05

Британский Минфин и Банк Англии склоняются к необходимости создания цифрового фунта

Великобритании, вероятно, потребуется цифровая валюта, полагают власти страны.

Британский Минфин и Банк Англии (ЦБ страны) выпустили заявление, в котором говорится, что они начинают консультации о введении цифровой валюты и что решение еще не принято.

Обсуждения продлятся до середины июня, решение о возможности создания цифрового фунта стерлингов будет принято ближе к середине текущего десятилетия.

Самым ранним сроком, в который может быть запущен цифровой фунт, будет вторая половина текущего десятилетия, отмечается в заявлении.

Минфин и Банк Англии полагают, что стоимость цифрового фунта будет эквивалентна стоимости традиционной нацвалюты.

"По мере того, как мир вокруг нас и то, как мы платим за вещи, становятся более цифровыми, целесообразность внедрения цифрового фунта стерлингов в будущем продолжает расти. Цифровой фунт обеспечит новые возможности для оплаты, поможет бизнесам, поддержит доверие к денежным средства и позволит лучше защитить финансовую стабильность", - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

С аналогичным заявлением выступил британский министр финансов Джереми Хант.

По словам британских властей, цифровую валюту будет выпускать Банк Англии, при этом ни у правительства, ни у центробанка не будет доступа к персональным данным тех, кто будет ей пользоваться. Доступ к ней будет предоставляться через цифровые кошельки, которые потребителям будет предлагать частный сектор.

Великобритании, вероятно, потребуется цифровая валюта, полагают власти страны.

Британский Минфин и Банк Англии (ЦБ страны) выпустили заявление, в котором говорится, что они начинают консультации о введении цифровой валюты и что решение еще не принято.

Обсуждения продлятся до середины июня, решение о возможности создания цифрового фунта стерлингов будет принято ближе к середине текущего десятилетия.

Самым ранним сроком, в который может быть запущен цифровой фунт, будет вторая половина текущего десятилетия, отмечается в заявлении.

Минфин и Банк Англии полагают, что стоимость цифрового фунта будет эквивалентна стоимости традиционной нацвалюты.

"По мере того, как мир вокруг нас и то, как мы платим за вещи, становятся более цифровыми, целесообразность внедрения цифрового фунта стерлингов в будущем продолжает расти. Цифровой фунт обеспечит новые возможности для оплаты, поможет бизнесам, поддержит доверие к денежным средства и позволит лучше защитить финансовую стабильность", - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли.

С аналогичным заявлением выступил британский министр финансов Джереми Хант.

По словам британских властей, цифровую валюту будет выпускать Банк Англии, при этом ни у правительства, ни у центробанка не будет доступа к персональным данным тех, кто будет ей пользоваться. Доступ к ней будет предоставляться через цифровые кошельки, которые потребителям будет предлагать частный сектор.

Целесообразность введения цифровых нацвалют обсуждают и другие страны, включая США, однако представители руководства Федеральной резервной системы (ФРС) высказывают сомнения относительно этой идеи, вместе с тем они не отказываются от ее обсуждения.

Две трети респондентов из числа представителей руководства американского ЦБ, участвовавших в опросе, проведенном аналитическим центром Official Monetary and Financial Institutions Forum (OMFIF), ожидают, что ФРС выпустит цифровую нацвалюту через 10 лет. В числе ее преимуществ называют расширение доступа к финансовым услугам и улучшение системы трансграничных платежей, показало исследование.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВАЛЮТА, ЦИФРА, МНЕНИЕ


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