Азербайджану и Лаосу необходимо расширять торгово-экономические отношения - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным наращивание торгово-экономических отношений с Лаосом.

«Азербайджан и Лаос имеют хорошие политические отношения, также важно наращивания усилий по расширению торгово-экономических отношений», - сказал Алиев во вторник, принимая верительные грамоты нового посла Лаоса Вилаван Йиапохэ.

Президент также отметил важность взаимных визитов Азербайджана и Лаоса на различных уровнях, а также установление прямых связей в сфере туризма и между бизнес-структурами двух стран.

Дипломат, в свою очередь, также отметила, что между двумя странами имеются хорошие возможности для развития отношений в сфере туризма и экономики.

Х.Насирзаде