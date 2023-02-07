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Внешняя политика 07.02.2023 15:58

Азербайджану и Лаосу необходимо расширять торгово-экономические отношения - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает важным наращивание торгово-экономических отношений с Лаосом.

«Азербайджан и Лаос имеют хорошие политические отношения, также важно наращивания усилий по расширению торгово-экономических отношений», - сказал Алиев во вторник, принимая верительные грамоты нового посла Лаоса Вилаван Йиапохэ.

Президент также отметил важность взаимных визитов Азербайджана и Лаоса на различных уровнях, а также установление прямых связей в сфере туризма и между бизнес-структурами двух стран.

Дипломат, в свою очередь, также отметила, что между двумя странами имеются хорошие возможности для развития отношений в сфере туризма и экономики.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЛАОС, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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