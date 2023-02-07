Азербайджан отправил в Турцию гуманитарную помощь – МЧС

Самолет с гуманитарной помощью во вторник вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в этой стране. Об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
«Самолет, который доставит палатки, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя, вылетел из международного аэропорта Гейдар Алиев (в Баку – ИФ) по направлению в Адану», - говорится в информации ведомства.
Ранее в МЧС Азербайджана сообщали, что во вторник утром самолет с азербайджанскими медиками и мобильным полевым госпиталем вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку в Турцию, где в понедельник утром произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали свыше 3,5 тыс. человек.
Р.Керимов
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