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Это интересно 07.02.2023 16:10

Азербайджан отправил в Турцию гуманитарную помощь – МЧС

Самолет с гуманитарной помощью во вторник вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в этой стране. Об этом сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

«Самолет, который доставит палатки, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя, вылетел из международного аэропорта Гейдар Алиев (в Баку – ИФ) по направлению в Адану», - говорится в информации ведомства.

Ранее в МЧС Азербайджана сообщали, что во вторник утром самолет с азербайджанскими медиками и мобильным полевым госпиталем вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Баку в Турцию, где в понедельник утром произошло мощное землетрясение, жертвами которого стали свыше 3,5 тыс. человек.

Р.Керимов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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