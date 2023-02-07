Глава МИД Молдовы считает, что нейтралитет не обеспечивает безопасность страны

Нейтрального статуса Молдовы стало недостаточно для поддержания стабильности и безопасности страны и региона, считает вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.
"Учитывая нестабильность в евразийском пространстве, мы можем констатировать, что, к сожалению, нашего конституционального положения о нейтральном статусе недостаточно, чтобы обеспечить стабильность в стране и в регионе. Поэтому нам нужны поддержка, партнерство, а также оборудование для сохранения мира и спокойствия в нашей стране", - заявил Попеску в интервью телеканалу Pro TV-Сhisinau.
Он отметил, что Молдова сотрудничает в области безопасности и обороны как с ЕС, так и с отдельными странами в двустороннем порядке.
"Нам нужно развивать это сотрудничество, нужно укреплять отношения с НАТО, чтобы усилить возможности в области обороны и обеспечении безопасности страны. Это партнерство касается области кибербезопасности, а также помощи в предоставлении нелетального оборудования, но и летального тоже. Любому государству, в том числе и нейтральному, нужны способности по защите и обеспечению мира и безопасности на территории страны", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее президент Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета и обсудить вопросы обеспечения своей безопасности в рамках военного альянса.
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