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Регион 07.02.2023 17:46

Глава МИД Молдовы считает, что нейтралитет не обеспечивает безопасность страны

Нейтрального статуса Молдовы стало недостаточно для поддержания стабильности и безопасности страны и региона, считает вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

"Учитывая нестабильность в евразийском пространстве, мы можем констатировать, что, к сожалению, нашего конституционального положения о нейтральном статусе недостаточно, чтобы обеспечить стабильность в стране и в регионе. Поэтому нам нужны поддержка, партнерство, а также оборудование для сохранения мира и спокойствия в нашей стране", - заявил Попеску в интервью телеканалу Pro TV-Сhisinau.

Он отметил, что Молдова сотрудничает в области безопасности и обороны как с ЕС, так и с отдельными странами в двустороннем порядке.

"Нам нужно развивать это сотрудничество, нужно укреплять отношения с НАТО, чтобы усилить возможности в области обороны и обеспечении безопасности страны. Это партнерство касается области кибербезопасности, а также помощи в предоставлении нелетального оборудования, но и летального тоже. Любому государству, в том числе и нейтральному, нужны способности по защите и обеспечению мира и безопасности на территории страны", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее президент Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета и обсудить вопросы обеспечения своей безопасности в рамках военного альянса.

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Тэги: МИД, НЕЙТРАЛИТЕТ, МОЛДОВА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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