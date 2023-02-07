Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении режима чрезвычайного положения в десяти пострадавших от землетрясения провинциях на три месяца, сообщает во вторник агентство "Анадолу".
"Мы столкнулись с одним из крупнейших бедствий не только в истории Турции, но и в истории региона и мира", - заявил он, мотивируя свое решение.
Эрдоган сообщил, что число жертв землетрясения в Турции достигло 3 549, пострадали более 22 тыс. человек.
Президент заявил, что в пострадавшие районы отправлены 54 тыс. палаток, 102 тыс. коек. На данный момент более 53 тыс. спасателей работают в зоне землетрясения, благодаря их усилиям из-под завалов удалось спасти более 8 тыс. человек.
Он также добавил, что на первом этапе на оказание экстренной помощи было выделено 100 млрд лир (около $5,3 млрд).
В ночь на понедельник мощные землетрясения в Турции и последовавшие за ним эхо-толчки привели к значительному ущербу в нескольких провинциях страны, а также на территории соседней Сирии.
По последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали около 5 тыс. человек.
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