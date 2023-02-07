Нормализация отношений между Ереваном и Анкарой идет медленно, хотя есть и прогресс - Мирзоян

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что процесс урегулирования отношений с Турцией приносит положительные результаты, хотя идет медленными темпами.

"Есть некоторый прогресс. На наш взгляд, процесс идет немного медленно, но, тем не менее, очень позитивно, у нас есть положительные результаты на земле", - сказал Мирзоян на совместной с главой МИД Германии Анналеной Бербок пресс-конференции в Берлине во вторник.

По его словам, Армения заинтересована в достижении логического положительного завершения процесса армяно-турецкого урегулирования.

"Недавно Армения и Турция сняли запрет на грузовые авиаперевозки. Это еще один позитивный шаг, и мы надеемся, что этот процесс будет продолжаться с ощутимыми достижениями", - сказал министр.