Власти Азербайджана усиливают госконтроль за производством и импортом табачных изделий и алкоголя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об усилении государственного контроля в сфере производства и импорта в страну табачных изделий и алкогольных напитков.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, кабмину Азербайджана поручено в шестимесячный срок представить президенту страны предложения по следующим вопросам:
Применение разрешительной системы на производство и импорт табачных изделий, совершенствование разрешительной системы на производство и импорт алкогольной продукции с целью организации прозрачной экономической деятельности, связанной с импортом и производством табачных изделий и алкогольных напитков;
Внедрения механизма предоплаты по акцизному налогу при покупке акцизных марок на табачные изделия;
Определения минимальной цены для розничной реализации алкогольной продукции;
Ужесточения мер ответственности в отношении лиц, осуществляющих ввоз и производство табачных изделий и алкогольной продукции с нарушением требований законодательства;
Определение требований по использованию местного сырья при производстве табачных изделий внутри страны на основании предложений Минэкономики и Минсельхоза страны.
Кроме этого, министерству экономики поручено совместно с соответствующими госструктурами в течение шести месяцев подготовить и представить в кабинет министров страны предложения по поэтапному увеличению ставок акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки.
Х.Насирзаде
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Глава МИД Азербайджана принял посла Швейцарии в связи с завершением дипмиссии
Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях Турции
В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19
В Латвии горит предприятие по производству дронов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор
Число жертв землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс.
Глава МИД Молдовы считает, что нейтралитет не обеспечивает безопасность страны
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают