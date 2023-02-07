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Бизнес и законодательство 07.02.2023 17:53

Власти Азербайджана усиливают госконтроль за производством и импортом табачных изделий и алкоголя

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об усилении государственного контроля в сфере производства и импорта в страну табачных изделий и алкогольных напитков.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Согласно распоряжению, кабмину Азербайджана поручено в шестимесячный срок представить президенту страны предложения по следующим вопросам:

Применение разрешительной системы на производство и импорт табачных изделий, совершенствование разрешительной системы на производство и импорт алкогольной продукции с целью организации прозрачной экономической деятельности, связанной с импортом и производством табачных изделий и алкогольных напитков;

Внедрения механизма предоплаты по акцизному налогу при покупке акцизных марок на табачные изделия;

Определения минимальной цены для розничной реализации алкогольной продукции;

Ужесточения мер ответственности в отношении лиц, осуществляющих ввоз и производство табачных изделий и алкогольной продукции с нарушением требований законодательства;

Определение требований по использованию местного сырья при производстве табачных изделий внутри страны на основании предложений Минэкономики и Минсельхоза страны.

Кроме этого, министерству экономики поручено совместно с соответствующими госструктурами в течение шести месяцев подготовить и представить в кабинет министров страны предложения по поэтапному увеличению ставок акцизов на табачные изделия и алкогольные напитки.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, ТАБАК, АЛКОГОЛЬ, КОНТРОЛЬ


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