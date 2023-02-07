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Внешняя политика 07.02.2023 18:27

Глава МИД Азербайджана принял посла Швейцарии в связи с завершением дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с послом Швейцарии в Баку Мируель Пеневейрой, в связи с завершением дипломатической деятельности в стране, сообщает азербайджанский МИД.

В ходе встречи была обсуждена повестка двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, включающая сотрудничество в различных сферах, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также текущая региональная и международная ситуация.

Байрамов отметил развитие отношений между двумя странами в политической, экономической, торговой, гуманитарной сферах и поблагодарил посла за усилия в этом направлении и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

В свою очередь Пеневейра отметила, что существует потенциал для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Швейцарией, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, и дополнительные усилия в этом направлении будут способствовать развитию отношений.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ШВЕЙЦАРИЯ, ПОСОЛ, МИД


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