Глава МИД Азербайджана принял посла Швейцарии в связи с завершением дипмиссии

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов во вторник провел встречу с послом Швейцарии в Баку Мируель Пеневейрой, в связи с завершением дипломатической деятельности в стране, сообщает азербайджанский МИД.
В ходе встречи была обсуждена повестка двусторонних отношений между Азербайджаном и Швейцарией, включающая сотрудничество в различных сферах, вопросы сотрудничества в рамках международных организаций, а также текущая региональная и международная ситуация.
Байрамов отметил развитие отношений между двумя странами в политической, экономической, торговой, гуманитарной сферах и поблагодарил посла за усилия в этом направлении и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.
В свою очередь Пеневейра отметила, что существует потенциал для дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Швейцарией, как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, и дополнительные усилия в этом направлении будут способствовать развитию отношений.
В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Б.Рустамбеков
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