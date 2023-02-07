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ТЭК 07.02.2023 18:40

Наджаф и Миллер обсудили вопросы сотрудничества между SOCAR и Газпромом

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с президентом SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) Ровшаном Наджафом.

"Стороны обсудили ход взаимодействия компаний, а также возможные направления развития сотрудничества", - сообщил "Газпром".

В настоящее время Азербайджан и Россия сотрудничают в сфере сезонного обмена природным газом. Договоренность предусматривает поставки газа из Азербайджана в Россию в летний сезон и аналогичные объемы газа из России в Азербайджан в зимний сезон. Объемы поставок зависят от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы. Механизм позволит сторонам оптимально использовать свою нефтегазовую инфраструктуру.

Кроме того, две страны являются поставщиками газа на рынок Турции, где в настоящее время идет создание хаба по торговле газом.

Отдел экономических новостей

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ВСТРЕЧА, SOCAR


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