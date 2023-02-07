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07.02.2023 18:56

Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване

Делегация из представителей государственных структур и бизнесменов, возглавляемая министром экономики Микаилом Джаббаровым, находится с визитом в Нахчыванской Автономной Республике (НАР).

Члены делегации посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возведенный в центре города Нахчыван, и возложили к нему цветы.

В рамках визита состоялась встреча с полномочным представителем президента Азербайджана в НАР Фуадом Наджафли.

На встрече обсуждались осуществляемые в Нахчыване под руководством президента Ильхама Алиева широкомасштабные мероприятия и системная работа, в том числе по реализации значимых инфраструктурных проектов, обеспечение электроснабжением, строительство современных дорог, объектов образования и здравоохранения, открытие новых предприятий и создание рабочих мест. Было отмечено, что совершенствование системы управления, эффективное использование экономического потенциала, повышение степени прозрачности в социально-экономической сфере, улучшение бизнес-среды являются приоритетными направлениями развития в Нахчыване. Осуществляемые в этой сфере целенаправленные реформы будут способствовать ускоренному устойчивому развитию НАР в соответствии с темпами экономического роста нашей страны.

Была предоставлена информация о проводимой работе, направленной на позитивные изменения в социально-экономической сфере Нахчывана, и мерах, реализуемых государственными органами по расширению деятельности в этом направлении. Отмечено, что для успешного выполнения поставленных задач мобилизованы соответствующие ресурсы и кадровый потенциал.

На встрече обсуждались вопросы поддержки и повышения деловой активности в Нахчыване, пути решения трудностей, с которыми сталкивается частный сектор, усиление работы соответствующих структур в данном направлении и другие вопросы.

В рамках визита состоялась встреча министра экономики Микаила Джаббарова с сотрудниками Министерства экономики НАР, на которой обсуждалась деятельность структуры. На фоне проводимых в нашей стране экономических реформ и достигнутых результатов была отмечена растущая роль Министерства экономики в регулировании экономики, подчеркнута важность эффективного исполнения полномочий соответствующими профильными структурами в Нахчыване, даны рекомендации для достижения целей, поставленных руководством страны.

В рамках встречи состоялось знакомство с условиями, созданными в Министерстве.

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Тэги: МИНЭКОНОМИКИ, НАХЧЫВАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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