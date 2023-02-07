В Латвии горит предприятие по производству дронов

Во вторник в Марупе (Латвия) загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, к его тушению привлечено значительное количество пожарных.
Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС), во вторник после 15:00 поступил вызов о возгорании в производственном здании в Марупской волости. На месте происшествия спасатели обнаружили, что здание горит открытым пламенем, огонь быстро распространяется, образуется сильное задымление.
К работам по тушению привлечены почти 50 пожарных, девять автоцистерн, три трапа и автохимовоз, а также пожарная команда международного аэропорта "Рига" с автоцистерной и личным составом.
ГПСС призывает жителей близлежащих районов закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию во избежание вреда для здоровья.
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