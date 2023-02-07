В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,106 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 3 случаях.
За 24 часа летальных исходов COVID-19 не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 96 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 817 тыс. 848 человек (+32 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 162 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 185 тестов на коронавирус против 619 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 498 тыс. 844 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Глава МИД Азербайджана принял посла Швейцарии в связи с завершением дипмиссии
Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях Турции
Минэнерго США слегка повысило прогноз цены Brent на 2023г - до $83,63/барр
Нефть продолжает уверенно дорожать
РФ в январе экспортировала в Китай по ж/д более 6 млн т угля, в Индию - 3 млн т, в ОАЭ и Турцию - свыше 2 млн т
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Власти ФРГ одобрили поставки Украине 178 танков Leopard 1
Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают