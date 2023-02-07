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Здравоохранение 07.02.2023 20:50

В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 21 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 828,106 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 3 случаях.

За 24 часа летальных исходов COVID-19 не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 96 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 817 тыс. 848 человек (+32 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 162 человека.

За сутки медики провели 2 тыс. 185 тестов на коронавирус против 619 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 498 тыс. 844 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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