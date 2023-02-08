Боррель видит будущее Молдовы в ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что будущее Молдовы - в Европейском союзе.
Как заявил он во вторник на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Совета по ассоциации Республика Молдова - Европейский Союз, молдавские власти продолжают реформу юстиции, борьбу с коррупцией, приведение избирательного законодательства к международным стандартам. "Все это очень важно в контексте предоставления Молдовы статуса страны-кандидата в ЕС. Мы знаем, что процесс интеграции - интенсивный и сложный. Каждая страна движется со своей скоростью. Но после сегодняшнего заседания, уверенно скажу, что будущее Молдовы и ее граждан - в составе Евросоюза", - сказал Боррель.
По его словам, одной из тем обсуждения стало углубление сотрудничества в области внешней политики, безопасности и обороны. "Мы работаем вместе над укреплением обороны Молдовы, предоставив 47 млн. евро через Европейский фонд мира за последние 18 месяцев. Наконец, в отношении приднестровского вопроса, мы вновь выражаем поддержку мирному процессу урегулирования в международно признанных границах с предоставлением особого статуса Приднестровью. Мы призываем к продолжению диалога для укрепления доверия во избежание дестабилизации", - сказал Боррель.
Он поблагодарил Молдову за участие в инициативе "Полосы солидарности", которая открывает пути для аграрного экспорта с Украины на мировые рынки. "Без вас это было бы гораздо труднее, или даже невозможно", - отметил Боррель.
По его словам, ключевым вопросом в разговоре с молдавской делегацией была ситуация в энергетике республики. "Мы рады видеть, что благодаря нашим совместным усилиям, Молдова сегодня более устойчивая и подготовленная, чтобы отвечать на вызовы в области энергетики", - сказал Боррель.
Стороны договорились разработать приоритетный план действий для Молдовы, чтобы выполнять положения Договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, что поможет республике получить доступ к единому рынку.
Боррель подчеркнул, что с момента последнего заседания Совета в прошлом году, ЕС предоставил Молдовы около 1 млрд. евро поддержки.
Он заявил также, что Брюссель поддерживает "обеспечение доступа Молдовы к программам ЕС в таможенной и налоговой областях, как и программе в области здравоохранения EU4Health", рассматривает возможности сокращения платы за роуминг, будет поддерживать "модернизацию платежных системы Молдовы, чтобы выполнить условия для доступа к единой зоне платежей в евро".
Азербайджан и Вьетнам готовятся провести заседание МПК после пятилетнего перерыва
Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией, но Ереван создает искусственные препятствия этому процессу – МИД Азербайджана
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Исключения ЕК для топлива из РФ подчеркивают, что нефтепродукты и нефть России востребованы в Европе - Новак
Производство водки в РФ в январе снизилось на 3,5%, вина - выросло почти в 1,5 раза - Росалкоголь
США сохранили прогноз добычи ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг
Азербайджан отправил в Турцию очередную спасательную команду в составе около 230 человек
В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают