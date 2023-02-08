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Дальнее зарубежье 08.02.2023 00:34

Боррель видит будущее Молдовы в ЕС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уверен, что будущее Молдовы - в Европейском союзе.

Как заявил он во вторник на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Брюсселе заседания Совета по ассоциации Республика Молдова - Европейский Союз, молдавские власти продолжают реформу юстиции, борьбу с коррупцией, приведение избирательного законодательства к международным стандартам. "Все это очень важно в контексте предоставления Молдовы статуса страны-кандидата в ЕС. Мы знаем, что процесс интеграции - интенсивный и сложный. Каждая страна движется со своей скоростью. Но после сегодняшнего заседания, уверенно скажу, что будущее Молдовы и ее граждан - в составе Евросоюза", - сказал Боррель.

По его словам, одной из тем обсуждения стало углубление сотрудничества в области внешней политики, безопасности и обороны. "Мы работаем вместе над укреплением обороны Молдовы, предоставив 47 млн. евро через Европейский фонд мира за последние 18 месяцев. Наконец, в отношении приднестровского вопроса, мы вновь выражаем поддержку мирному процессу урегулирования в международно признанных границах с предоставлением особого статуса Приднестровью. Мы призываем к продолжению диалога для укрепления доверия во избежание дестабилизации", - сказал Боррель.

Он поблагодарил Молдову за участие в инициативе "Полосы солидарности", которая открывает пути для аграрного экспорта с Украины на мировые рынки. "Без вас это было бы гораздо труднее, или даже невозможно", - отметил Боррель.

По его словам, ключевым вопросом в разговоре с молдавской делегацией была ситуация в энергетике республики. "Мы рады видеть, что благодаря нашим совместным усилиям, Молдова сегодня более устойчивая и подготовленная, чтобы отвечать на вызовы в области энергетики", - сказал Боррель.

Стороны договорились разработать приоритетный план действий для Молдовы, чтобы выполнять положения Договора об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, что поможет республике получить доступ к единому рынку.

Боррель подчеркнул, что с момента последнего заседания Совета в прошлом году, ЕС предоставил Молдовы около 1 млрд. евро поддержки.

Он заявил также, что Брюссель поддерживает "обеспечение доступа Молдовы к программам ЕС в таможенной и налоговой областях, как и программе в области здравоохранения EU4Health", рассматривает возможности сокращения платы за роуминг, будет поддерживать "модернизацию платежных системы Молдовы, чтобы выполнить условия для доступа к единой зоне платежей в евро".

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Тэги: ЕС, ПЕРСПЕКТИВЫ, БОРРЕЛЬ


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