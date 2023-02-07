Число жертв землетрясения в Турции превысило 4,5 тыс.

До 4544 человек увеличилось число жертв мощного землетрясения, которое произошло в понедельник на юге Турции, сообщает во вторник "Анадолу" со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD).
Ранее поступали данные о 3,3 тыс. погибших.
В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.
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