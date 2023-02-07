Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщив об отправке спасательных сил.

"Премьер-министр Армении выразил соболезнования и поддержку президенту и народу Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения. Пашинян пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отметив, что из ереванского аэропорта "Звартноц" в зону бедствия готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасательные силы Республики Армения", - сообщает пресс-служба правительства Армении.

Со своей стороны, Эрдоган поблагодарил Пашиняна за поддержку и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении. Он указал на важность этого шага в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами.

Во вторник Пашинян также провел телефонный разговор с президентом Сирии.