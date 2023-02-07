Эрдоган и Пашинян провели телефонный разговор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщив об отправке спасательных сил.
"Премьер-министр Армении выразил соболезнования и поддержку президенту и народу Турции в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения. Пашинян пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим, отметив, что из ереванского аэропорта "Звартноц" в зону бедствия готовится к вылету самолет, на борту которого находятся спасательные силы Республики Армения", - сообщает пресс-служба правительства Армении.
Со своей стороны, Эрдоган поблагодарил Пашиняна за поддержку и отметил, что правительство Турции высоко ценит поддержку Армении. Он указал на важность этого шага в контексте дальнейшего углубления диалога между двумя странами.
Во вторник Пашинян также провел телефонный разговор с президентом Сирии.
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Глава МИД Азербайджана принял посла Швейцарии в связи с завершением дипмиссии
Эрдоган ввел режим ЧП в пострадавших от землетрясения провинциях Турции
Минэнерго США слегка повысило прогноз цены Brent на 2023г - до $83,63/барр
Нефть продолжает уверенно дорожать
РФ в январе экспортировала в Китай по ж/д более 6 млн т угля, в Индию - 3 млн т, в ОАЭ и Турцию - свыше 2 млн т
В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19
В Латвии горит предприятие по производству дронов
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают