Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2023г на уровне 100,5 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,48 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
EIA сохранило свой прогноз, озвученный в январе, скорректировав его всего на 10 тыс. б/с. Министерство также изменило оценку спроса на нефть в 2022 году, понизив показатель на 70 тыс. б/с - с 99,43 млн б/с до 99,36 млн б/с.
Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,11 млн б/с относительно прошлого года. При этом ведомство отмечает, что прогноз остается неопределенным, поскольку "Китай отказывается от своей политики нулевого распространения COVID-19, а глобальные экономические условия меняются".
Прогноз потребления нефти и ЖУВ на 2024 год скорректирован в сторону увеличения на 60 тыс. б/с - до 102,26 млн б/с.
Азербайджан и Вьетнам готовятся провести заседание МПК после пятилетнего перерыва
Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией, но Ереван создает искусственные препятствия этому процессу – МИД Азербайджана
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Азербайджан отправил в Турцию очередную спасательную команду в составе около 230 человек
В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
США готовы как к конкуренции, так и сотрудничеству с Китаем - Байден
Вашингтон планирует продать Варшаве системы HIMARS почти на $10 млрд
Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростат - Пентагон
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают