Минэнерго США сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2023г на уровне 100,5 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,48 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

EIA сохранило свой прогноз, озвученный в январе, скорректировав его всего на 10 тыс. б/с. Министерство также изменило оценку спроса на нефть в 2022 году, понизив показатель на 70 тыс. б/с - с 99,43 млн б/с до 99,36 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,11 млн б/с относительно прошлого года. При этом ведомство отмечает, что прогноз остается неопределенным, поскольку "Китай отказывается от своей политики нулевого распространения COVID-19, а глобальные экономические условия меняются".

Прогноз потребления нефти и ЖУВ на 2024 год скорректирован в сторону увеличения на 60 тыс. б/с - до 102,26 млн б/с.