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Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

ТЭК 07.02.2023 23:55

США повысили прогноз добычи нефти в стране на 2023г

Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,41 млн б/с до 12,49 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации Минэнерго (EIA).

Прогнозный показатель на 0,59 млн б/с превышает результат 2022 года - 11,9 млн б/с.

Новый прогноз также почти на 200 тыс. б/с превышает среднегодовой рекорд добычи нефти в Соединенный Штатах, который был установлен в 2019 году, - 12,3 млн б/с.

Ведомство также понизило оценку добычи в 2024 году с 12,81 млн б/с до 12,65 млн б/с.

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Тэги: США, НЕФТЕДОБЫЧА, РОСТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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