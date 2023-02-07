Власти ФРГ одобрили поставки Украине 178 танков Leopard 1

Власти Германии дали согласие на передачу Украине 178 танков Leopard 1, передает во вторник "Шпигель" со ссылкой на свои источники.

"По информации "Шпигеля", Федеральный совет безопасности Германии одобрил передачу Германии 178 танков Leopard 1", - отмечает издание.

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что эти танки будут поставлять Германия, Дания и Нидерланды. Между тем глава Минобороны ФРГ Борис Писториус в ходе визита в Киев во вторник заявил, что Берлин "согласовал с группой различных европейских стран поставку большого количества танков Leopard 1". Он уточнил, что танки поступят Украине в несколько партий: 20-25 танков к лету и более ста - к началу 2024 года.

В начале февраля радиостанция "Дойчландфунк" сообщала о решении Берлина выдать лицензию на экспорт танков этого типа на Украину.

Газета "Зюддойче цайтунг" писала, что компании Rheinmetall AG и FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH хотят вернуть в строй эти танки, которые затем можно будет передать Киеву. До этого в Rheinmetall AG заявляли, что всего компания теоретически может подготовить для последующих поставок какой-либо стороне 139 танков: 88 - Leopard 1 и 51 - Leopard 2. Стало известно, однако, о нехватке 105-миллиметровых снарядов для танков Leopard 1.

Танк Leopard 1 производился с 1965 по 1984 год, стоял на вооружении ФРГ до 2010 года. Более десятка стран до сих пор имеют его в составе своих вооруженных сил, танк постоянно модернизируют. Всего выпустили более 4,7 тыс. танков этой модели.

Ранее власти ФРГ объявили о решении передать Украине первую партию из 14 танков Leopard 2. При этом немецкие власти дадут союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. В прошлую среду президент США Джо Байден объявил о решении направить Украине 31 танк M1 Abrams.