Замедление инфляции в США займет значительное время - глава ФРС

Удивительная крепость рынка труда США объясняет то, почему Федеральная резервная система считает, что для снижения темпов роста потребительских цен может потребоваться продолжительное время, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.
Опубликованные на прошлой неделе министерством труда данные показали, что рост числа рабочих мест в США в январе сильно превзошел прогноз, а безработица упала до 3,4%.
"Это как бы показывает вам, почему мы думаем, что это (замедление инфляции - прим. ИФ) будет процесс, который займет значительный период времени", - сказал Пауэлл во время дискуссии в Вашингтонском экономическом клубе во вторник.
По его словам, ослабление инфляции до целевого уровня Федрезерва в 2%, "вероятно, займет довольно много времени". "Мы не думаем, что всё пройдёт гладко. Дорога будет ухабистой", - сказал он.
По этой причине ФРС придется "продолжать повышение процентных ставок", отметил Пауэлл. "Мы думаем, что нам придется какое-то время удерживать политику на ограничительном уровне", - добавил он.
Федрезерв за последние 12 месяцев поднял ставки на 4,5 процентного пункта, что является самыми быстрыми темпами увеличения с 1980-х годов. Согласно последним прогнозам ЦБ, опубликованным в декабре, безработица в стране вырастет примерно до 4,6% к концу этого года.
При этом, по данным Минтруда, в январе работодатели увеличили количество рабочих мест на 517 тыс., а безработица упала до 3,4% - самого низкого уровня с 1969 года. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали роста всего на 187 тыс. Кроме того, ведомство пересмотрело в сторону повышения данные о числе рабочих мест в экономике за предыдущие два месяца.
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