Число жертв землетрясения в Турции превысило 5,4 тыс.

Число погибших в Турции в результате землетрясения достигло 5434, заявил глава Минздрава Фахреттин Коджа.

"Жертвами землетрясений на юге Турции стали 5434 человека, 31777 получили ранения", - сказал он.

Ранее во вторник сообщалось о 4,5 тыс. погибших.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.

По данным СМИ, в Сирии в результате этого землетрясения погибли не менее 1,8 тыс. человек.

Таким образом, по последним данным, жертвами стихийного бедствия в двух странах стали более 7,2 тыс. человек.