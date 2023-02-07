Украина не наносит удары по территории РФ – Подоляк

Украина не использует предоставленное союзниками оружие для нанесения ударов по российской территории, напомнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. «Еще раз о базовых вещах для наших партнеров. Украина не наносит ударов по территории России. Оружие, предоставляемое союзниками, используется для обороны, деоккупации украинской территорий и уничтожения складов врага. Ракеты большей дальности, штурмовая авиация необходимы для эффективного контрнаступления ВСУ», - написал Подоляк в Twitter.

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