Украина не наносит удары по территории РФ – Подоляк

Украина не использует предоставленное союзниками оружие для нанесения ударов по российской территории, напомнил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Еще раз о базовых вещах для наших партнеров. Украина не наносит ударов по территории России. Оружие, предоставляемое союзниками, используется для обороны, деоккупации украинской территорий и уничтожения складов врага. Ракеты большей дальности, штурмовая авиация необходимы для эффективного контрнаступления ВСУ», - написал Подоляк в Twitter.
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