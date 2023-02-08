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Регион 08.02.2023 06:00

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7,7 тыс. человек

Число погибших в результате разрушительного землетрясения, обрушившегося на Турцию и Сирию, возросло по меньшей мере до 7 тыс. 726 человек, сообщает телеканал CNN.

Вице-президент Турции Фуат Октай сообщил, что в настоящее время в стране в результате землетрясения погибли по меньшей мере 5 тыс. 894 человека, 34 тыс. 810 получили ранения.

По его словам, 16 тыс. 139 команд проводят поисково-спасательные операции на месте бедствия.

Более 70 стран прислали команды спасателей и другую помощь.

Сирийское государственное информационное агентство SANA сообщило, что по меньшей мере 812 человек стали жертвами землетрясения в подконтрольных правительству провинциях Алеппо, Латакия, Хама, Идлиб и Тартус.

По данным телеканала CNN, в Сирии погибли по меньшей мере 1 тыс 832 человека, ранены 3 тыс. 894.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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