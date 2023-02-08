Министр обороны Китая отказался беседовать с американским коллегой после сбитого США китайского аэростат - Пентагон

Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от беседы с главой Пентагона Ллойдом Остином после того, как китайский аэростат был сбит над территорией США, сообщил представитель американского оборонного ведомства Пэт Райдер.
В распространенном заявлении Райдера говорится, что Пентагон направил запрос на телефонный разговор Остина с Вэй Фэнхэ сразу после того, как аэростат был сбит, но Китай отклонил этот запрос.
"Мы верим в важность поддержания открытых линий связи между Соединенными Штатами и Китаем, чтобы ответственно управлять отношениями", - заявил Райдер.
Появление китайского аэростата, который в Вашингтоне охарактеризовали как разведывательный, привело к дипломатическому скандалу между двумя странами, госсекретарь США Энтони Блинкен даже отложил намечавшийся на 5-6 февраля визит в Пекин, обвинив Китай в "нарушении суверенитета" Соединенных Штатов.
Китайская сторона заявила, что аэростат представлял собой метеозонд, и объяснила его появление над территорией США форс-мажорными обстоятельствами. После того, как аэростат был сбит, Пекин заявил официальный протест.
Замминистра иностранных дел КНР Се Фэн сделал представление посольству США в Пекине и отметил, что Китай информировал американскую сторону о причинах появления аэростата. Тем не менее, "американская сторона пропустила это мимо ушей и пошла на применении чрезмерной силы против гражданского воздушного судна". Это явилось "нарушением духа международного права и международной практики".
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