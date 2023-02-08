Отсутствие прогресса на переговорах по иранской ядерной сделке может привести к неконтролируемой эскалации - постпред РФ

Тупик, в который зашли переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, угрожает неконтролируемой эскалацией, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Тупиковая ситуация на венских переговорах по восстановлению СВПД чревата неконтролируемой эскалацией", - написал Ульянов в своем телеграм-канале в среду.
Накануне пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Брюссель прилагает все усилия, чтобы полностью восстановить СВПД.
Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.
Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.
Азербайджан и Вьетнам готовятся провести заседание МПК после пятилетнего перерыва
Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией, но Ереван создает искусственные препятствия этому процессу – МИД Азербайджана
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Исключения ЕК для топлива из РФ подчеркивают, что нефтепродукты и нефть России востребованы в Европе - Новак
Производство водки в РФ в январе снизилось на 3,5%, вина - выросло почти в 1,5 раза - Росалкоголь
США сохранили прогноз добычи ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг
Азербайджан отправил в Турцию очередную спасательную команду в составе около 230 человек
В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают