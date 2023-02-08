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Регион 08.02.2023 09:39

Отсутствие прогресса на переговорах по иранской ядерной сделке может привести к неконтролируемой эскалации - постпред РФ

Тупик, в который зашли переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной сделке, угрожает неконтролируемой эскалацией, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.

"Тупиковая ситуация на венских переговорах по восстановлению СВПД чревата неконтролируемой эскалацией", - написал Ульянов в своем телеграм-канале в среду.

Накануне пресс-секретарь высокого представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля Петер Стано заявил, что Брюссель прилагает все усилия, чтобы полностью восстановить СВПД.

Предыдущий американский президент Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

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Тэги: РОССИЯ, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, МНЕНИЕ


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