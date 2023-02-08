Байден: США еще какое-то время не смогут обходиться без нефти и газа

США нацелены на решение проблемы изменения климата, но пока не могут обходиться без нефти и газа, заявил американский президент Джо Байден.

"Нам еще какое-то время будут нужны нефть и газ", - сказал он в ходе ежегодного обращения к Конгрессу.

При этом он в очередной раз отметил, что нацелен на активное использование в стране возобновляемых источников энергии. "Климатический кризис - это экзистенциальный кризис", - сказал Байден.

Он раскритиковал американские энергетические компании за то, что в прошлом году, несмотря на крупные доходы, они "недостаточно инвестировали в добычу".