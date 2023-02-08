Байден: США еще какое-то время не смогут обходиться без нефти и газа

США нацелены на решение проблемы изменения климата, но пока не могут обходиться без нефти и газа, заявил американский президент Джо Байден.
"Нам еще какое-то время будут нужны нефть и газ", - сказал он в ходе ежегодного обращения к Конгрессу.
При этом он в очередной раз отметил, что нацелен на активное использование в стране возобновляемых источников энергии. "Климатический кризис - это экзистенциальный кризис", - сказал Байден.
Он раскритиковал американские энергетические компании за то, что в прошлом году, несмотря на крупные доходы, они "недостаточно инвестировали в добычу".
Азербайджан и Вьетнам готовятся провести заседание МПК после пятилетнего перерыва
Баку всегда готов к мирным переговорам с Арменией, но Ереван создает искусственные препятствия этому процессу – МИД Азербайджана
Октай поблагодарил Азербайджан за помощь в ликвидации последствий землетрясения
Исключения ЕК для топлива из РФ подчеркивают, что нефтепродукты и нефть России востребованы в Европе - Новак
Производство водки в РФ в январе снизилось на 3,5%, вина - выросло почти в 1,5 раза - Росалкоголь
США сохранили прогноз добычи ЖУВ в Азербайджане в 2023-2024гг
Азербайджан отправил в Турцию очередную спасательную команду в составе около 230 человек
В Азербайджане за сутки выявлен 21 случай COVID-19
Обсуждены меры, реализуемые в экономической сфере в Нахчыване
Джаббаров и Наджафли обсудили экономический потенциал Нахчывана
MIDA направит свыше 530 тыс. манатов на закупку комби для квартир в ЖК в Лянкаране и Сумгайыте
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Kapital Bank в очередной раз оплатит кредиты клиентов
"Cash by Code" теперь в мобильном приложении Yelo
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают