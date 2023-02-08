Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Дальнее зарубежье 08.02.2023 09:00

Байден: США еще какое-то время не смогут обходиться без нефти и газа

США нацелены на решение проблемы изменения климата, но пока не могут обходиться без нефти и газа, заявил американский президент Джо Байден.

"Нам еще какое-то время будут нужны нефть и газ", - сказал он в ходе ежегодного обращения к Конгрессу.

При этом он в очередной раз отметил, что нацелен на активное использование в стране возобновляемых источников энергии. "Климатический кризис - это экзистенциальный кризис", - сказал Байден.

Он раскритиковал американские энергетические компании за то, что в прошлом году, несмотря на крупные доходы, они "недостаточно инвестировали в добычу".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, БАЙДЕН, НЕФТЬ


Похожие новости


Байден призвал республиканцев к сотрудничеству Байден пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется Американцы отрицательно отнеслись к тому, как Байден отреагировал на обнаружение секретных документов у него дома - опрос Американский конгрессмен предупреждает об опасности войны с Китаем из-за политики Байдена Трамп обвинил Байдена в подведении человечества к грани третьей мировой войны Палата представителей приняла проект об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az