Байден призвал республиканцев к сотрудничеству

Президент США Джо Байден в своем ежегодном обращении к Конгрессу призвал республиканцев сотрудничать с ним и демократами.
"Моим друзьям - республиканцам. Если мы могли работать вместе в прошлом Конгрессе, нет никаких причин, по которым мы не можем работать вместе в этом новом Конгрессе", - заявил Байден.
"Борьба ради борьбы, власть ради власти, конфликт ради конфликта - все это ни к чему нас не приведет", - добавил он.
По его мнению, последние два года показали, что демократы и республиканцы могут работать вместе.
"Да, мы во многом расходились во мнениях. И да, были времена, когда демократам приходилось действовать в одиночку. Но снова и снова демократы и республиканцы объединялись", - отметил глава Белого дома.
Он добавил, что республиканцы и демократы должны объединиться, чтобы "восстановить костяк Америки: средний класс", "объединить страну".
Нынешнее обращение Байдена к Конгрессу стало первым после того, как республиканцы на прошедших в ноябре промежуточных выборах завоевали большинство в палате представителей.
Впервые за долгое время наряду с вице-президентом Камалой Харрис место за президентом США занял спикер палаты представителей - республиканец Кевин Маккарти.
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