Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

07.02 $/bbl +/- WTI 77.14 +3.03 Brent 83.69 +2.70

Дальнее зарубежье 08.02.2023 09:27

США объединяет мир для решения глобальных проблем - Байден

США и их союзники вместе делают все больше для решения глобальных проблем, отметил американский президент Джо Байден в своем ежегодном обращении к Конгрессу в ночь на среду.

"Америка снова объединяет мир для ответа на эти вызовы, от климата и глобального здравоохранения до решения проблем продовольственной безопасности, терроризма и территориальной агрессии", - заявил Байден.

Глава Белого дома отметил укрепление отношений США с союзниками, в том числе путем "создания мостов между партнерами в Тихом океане и в Атлантике",

"И те, кто ставит против Америки, узнают, насколько они ошибаются. Никогда не стоит делать ставку против Америки", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ОБРАЩЕНИЕ, СОЮЗНИКИ


Похожие новости


США готовы как к конкуренции, так и сотрудничеству с Китаем - Байден Алиев на встрече с Лохман отметил возможности для сотрудничества в сфере ВИЭ благодаря проекту ЮГК Алиев и Лохман обсудили сотрудничество Вашингтона и Баку в сферах энергетической безопасности, торговли и инвестиций Байден обсудил со спикером палаты представителей США вопросы госдолга и предотвращения дефолта - Белый дом Алиев заявил Блинкену, что Лачинская дорога не блокирована В доме Байдена в ходе обыска обнаружены новые секретные документы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az