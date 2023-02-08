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Дальнее зарубежье 08.02.2023 09:14

Байден пообещал помогать Украине столько, сколько потребуется

Президент США Джо Байден в своем ежегодном послании Конгрессу пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

"Америка едина в нашей поддержке вашей страны. Мы будем рядом с вами столько, сколько потребуется", - сказал Байден.

Он добавил, что США работает "во имя большей свободы, большего достоинства и большего мира не только в Европе, но и повсюду".

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Тэги: США, УКРАИНА, БАЙДЕН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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